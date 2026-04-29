29 апреля 2026 в 16:53

Риелтор ответил, подешевеет ли вторичное жилье

Риелтор Апрелев: собственники редко снижают цены на вторичное жилье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Собственники редко снижают цены на вторичное жилье, рассказал 360.ru руководитель Совета Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. Он отметил, что для этого должна снизиться покупательская способность.

Как вы думаете, что должно произойти, чтобы несколько миллионов человек вдруг независимо приняли решение продавать свое жилье дешевле? Должны произойти какие-то изменения, которые ухудшают покупательскую активность. Но я пока этого не усматриваю, — заявил Апрелев.

Риелтор подчеркнул, что рынок «вторички» очень консервативен. По его словам, также цены могут снизиться из-за срочной необходимости собственника получить деньги по тем или иным причинам.

Ранее кандидат экономических наук Андрей Белоусов рассказал, что стоимость ипотеки связана с показателями ключевой ставки. Он отметил, что сейчас Центробанк взял курс на снижение показателей.

