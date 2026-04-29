Эксперт по недвижимости оценил, будет ли снижаться стоимость ипотеки Эксперт по недвижимости Белоусов: стоимость ипотеки зависит от ключевой ставки

Стоимость ипотеки связана с показателями ключевой ставки, рассказал MIR24.TV эксперт в сфере недвижимости, к.э.н., доцент Юридического факультета Финансового Университета при Правительстве РФ Андрей Белоусов. Он отметил, что сейчас Центробанк взял курс на снижение ставки.

До конца 2026 года ожидается еще пять заседаний ЦБ РФ по ключевой ставке. И есть высокая вероятность, что тренд на снижение ключевой ставки будет продолжен. Соответственно, будет постепенно дешеветь ипотека, что даст определенный стимул для наращивания спроса на рынке жилой недвижимости, — заявил Белоусов.

Эксперт по недвижимости подчеркнул, что прогнозы о снижении цен более чем на треть выглядят нереалистично. По его словам, на таком рынке серьезные колебания цен не происходят в такие короткие сроки.

Ранее аналитик Магомед Гамзаев рассказал, что несмотря на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ, ставки по ипотеке и потребкредитам будут снижаться значительно медленнее ставок по вкладам. По его словам, ипотека останется в диапазоне 15–18% для рыночных программ, а потребительские кредиты — 18–25% и выше в зависимости от профиля заемщика.