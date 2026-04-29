«Вопиющий случай»: Москалькова высказалась о деле археолога Бутягина

Ситуация вокруг задержания в Польше российского археолога Александра Бутягина представляет собой вопиющий случай нарушения фундаментальных прав человека, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале. По ее словам, дело нанесло непоправимый ущерб принципам международного научного сотрудничества.

Вопиющий случай нарушения фундаментальных прав человека, который нанес непоправимый ущерб принципам международного научного сотрудничества. Продолжим бороться за каждого нашего соотечественника, несправедливо задержанного за рубежом по политическим мотивам! — написала она.

Москалькова напомнила, что с момента задержания Бутягина направляла обращения Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и омбудсмену Польши Марцину Венцику. По ее словам, детальные сведения о его состоянии поступали от сотрудников российского посольства в Варшаве, которые присутствовали на судебных заседаниях.

Ранее в ЦОС ФСБ России сообщили, что возвращение в Россию Бутягина и супруги военнослужащего из российского миротворческого контингента в Приднестровье стало возможным благодаря многоэтапной операции. По данным ведомства, операция была проведена во взаимодействии со спецслужбой Белоруссии.