Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 17:11

«Вопиющий случай»: Москалькова высказалась о деле археолога Бутягина

Москалькова назвала дело археолога Бутягина вопиющим нарушением прав человека

Татьяна Москалькова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ситуация вокруг задержания в Польше российского археолога Александра Бутягина представляет собой вопиющий случай нарушения фундаментальных прав человека, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале. По ее словам, дело нанесло непоправимый ущерб принципам международного научного сотрудничества.

Вопиющий случай нарушения фундаментальных прав человека, который нанес непоправимый ущерб принципам международного научного сотрудничества. Продолжим бороться за каждого нашего соотечественника, несправедливо задержанного за рубежом по политическим мотивам!написала она.

Москалькова напомнила, что с момента задержания Бутягина направляла обращения Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и омбудсмену Польши Марцину Венцику. По ее словам, детальные сведения о его состоянии поступали от сотрудников российского посольства в Варшаве, которые присутствовали на судебных заседаниях.

Ранее в ЦОС ФСБ России сообщили, что возвращение в Россию Бутягина и супруги военнослужащего из российского миротворческого контингента в Приднестровье стало возможным благодаря многоэтапной операции. По данным ведомства, операция была проведена во взаимодействии со спецслужбой Белоруссии.

Власть
Россия
омбудсмены
Татьяна Москалькова
Польша
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинский дрон полностью уничтожил автомобиль россиянина
Трамп, пора на выход! Карл III пристыдил президента США в Конгрессе
В Туапсе возобновили подачу газа после атаки ВСУ
Путин поздравил части ВКС и РХБЗ с присвоением звания «гвардейские»
Суд запретил ЛГБТ-движение «Каллисто» и признал его экстремистским
Песков ответил на вопрос о возможном выходе России из ОПЕК+
США возьмутся за восстановление Чернобыльской АЭС
Деньги горят, взрываются на улицах РФ: кто за этим стоит, как уберечь детей
Азербайджан и Армения согласовали инструкции по делимитации границы
В Москве на майские праздники изменят график движения поездов МЦД-3
В карманах майора полиции оказались 10 млн рублей задержанного мошенника
Сафонов — герой Парижа: как ПСЖ обыграл «Баварию» в самом безумном матче ЛЧ
Школьную столовую с волосами и насекомыми в блюдах закрыли на 15 суток
Американист раскрыл, какой сигнал Карл III послал Трампу в Конгрессе США
На Украине похоронили еще живого военнопленного ВСУ
В Госдуме предупредили об эскалации на Украине после визита Карла III в США
В популярном музыкальном сервисе произошел масштабный сбой
В Подмосковье пироман-подросток едва не сжег многоэтажку
Почему «слишком красиво» мешает спать: парадокс идеального интерьера
Песков ответил на вопрос о зарубежных гостях на Параде Победы в Москве
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.