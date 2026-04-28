28 апреля 2026 в 15:01

ФСБ раскрыла, кто помог вернуть археолога Бутягина из Польши

ФСБ: Бутягина вернули благодаря совместной операции с КГБ Белоруссии

Александр Бутягин Александр Бутягин Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Возвращение в Россию ученого Александра Бутягина и супруги военнослужащего из российского миротворческого контингента в Приднестровье, которых незаконно удерживали за рубежом, стало возможным благодаря многоэтапной операции, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По данным ведомства, операция была проведена во взаимодействии со спецслужбой Белоруссии, передает РИА Новости.

Возвращение российских граждан домой стало возможным благодаря многоэтапной операции, проведенной Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с КГБ Республики Беларусь, — сказано в сообщении.

Ранее в КГБ Белоруссии сообщили, что граждане России, Белоруссии и других стран СНГ были возвращены на родину в результате обмена задержанными лицами на белорусско-польской границе по формуле «пять на пять». Обмен состоялся на пункте пропуска «Переров — Беловежа». Там отметили, что среди тех, кого обменяли Минск и Варшава — лица, осужденные в Белоруссии и России за шпионаж. В свою очередь Польше переданы пятеро граждан, задержанных в странах Евросоюза и других государствах.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Президент ЦСКА назвал ключевых баскетболистов чемпионской команды 2006 года
Эксперт предупредила о рисках бездумного копирования ИИ
В Кремле рассказали о планах Путина на 29 апреля
Социолог ответил, нужно ли запрещать электросамокаты
В московском хостеле обнаружили 15 нелегальных мигрантов
ФСБ рассказала подробности о возвращенной в Россию жене военного
Россиянам раскрыли, как легко вывести мошенников на чистую воду
ФСБ опубликовала кадры с обменянными на россиян молдавскими шпионами
Турция закрыла воздушное пространство для борта президента Израиля
Почему рынок уходит от простой продажи топлива к комплексным решениям
«Большая победа»: в СПЧ высказались о возвращении археолога Бутягина в РФ
У Вани Дмитриенко через суд выбивают более миллиона рублей
ОАЭ приняли неожиданное решение по ОПЕК
Посол России в Молдавии раскрыл, как Кишинев нарушает нейтралитет
Журналист Пашков объяснил, зачем Киеву конфликт с Израилем
«Фартовый» сразится с чемпионом мира в кулачном бою в Санкт-Петербурге
«Одиннадцатая мировая»: звезда демократов опозорилась на весь Конгресс США
Молодая семья из России случайно сбросила ребенка со скалы в Аргентине
«Нужно вспомнить о ее позиции»: продюсер о возвращении Манижи на сцену в РФ
ФСБ раскрыла уловки молдавских шпионов при разоблачении
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

