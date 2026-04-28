ФСБ раскрыла, кто помог вернуть археолога Бутягина из Польши

Возвращение в Россию ученого Александра Бутягина и супруги военнослужащего из российского миротворческого контингента в Приднестровье, которых незаконно удерживали за рубежом, стало возможным благодаря многоэтапной операции, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По данным ведомства, операция была проведена во взаимодействии со спецслужбой Белоруссии, передает РИА Новости.

Ранее в КГБ Белоруссии сообщили, что граждане России, Белоруссии и других стран СНГ были возвращены на родину в результате обмена задержанными лицами на белорусско-польской границе по формуле «пять на пять». Обмен состоялся на пункте пропуска «Переров — Беловежа». Там отметили, что среди тех, кого обменяли Минск и Варшава — лица, осужденные в Белоруссии и России за шпионаж. В свою очередь Польше переданы пятеро граждан, задержанных в странах Евросоюза и других государствах.