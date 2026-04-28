28 апреля 2026 в 14:31

Раскрыты детали обмена задержанными между Польшей и Белоруссией

Граждане России и Белоруссии вернулись на родину в результате обмена с Польшей

Граждане России, Белоруссии и других стран СНГ были возвращены на родину в результате обмена задержанными лицами на белорусско-польской границе по формуле «пять на пять», сообщает агентство БелТА со ссылкой на КГБ Беларуси. Обмен состоялся на пункте пропуска «Переров — Беловежа».

Среди возвращенных на родину — граждане Белоруссии, России и других стран СНГ. Всем им оказана необходимая первичная медицинская и бытовая помощь, — говорится в сообщении.

Среди тех, кого обменяли Минск и Варшава — лица, осужденные в Белоруссии и России за шпионаж. В свою очередь Польше переданы пятеро граждан, задержанных в странах Евросоюза и других государствах.

Операцию по обмену КГБ Белоруссии готовил около года по поручению президента страны Александра Лукашенко . К ее проработке были привлечены спецслужбы и представители семи стран, что потребовало длительных и сложных переговоров. Комитет госбезопасности Белоруссии выразил благодарность и особо отметил вклад ФСБ России в реализацию этих мероприятий.

На прошлой неделе Россия вернула 193 военнослужащих из украинского плена в рамках нового обмена. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ, взамен Киеву были переданы также 193 военнопленных Вооруженных сил Украины, добавили в ведомстве.

