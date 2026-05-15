Омбудсмен рассказала о состоянии раненной в Подмосковье девочки

Раненная в Подмосковье семилетняя девочка будет работать с психологом, сейчас ребенок восстанавливается дома, сообщила в МАКСе уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Она также выразила уверенность в том, что нападавший понесет заслуженное наказание.

Поговорила с папой девочки. Ей оказали первую помощь в нашей клинике Рошаля. Сейчас она дома. Восстанавливается. Договорились, что с ребенком будет работать психолог, — написала Мишонова.

14 мая в подмосковном коттеджном поселке Николины Сады произошел инцидент: мужчина, проходя рядом с двумя девочками, неожиданно достал нож и испугал их. Одна из сестер сумела убежать, а вторая осталась на месте, после чего нападавший нанес ей ножевые ранения в голову и скрылся. Также пострадавшей диагностировали частичный перелом челюсти.

Полиция задержала подозреваемого в нападении на детей. Девочку госпитализировали. По предварительной информации, мужчина страдает психическим расстройством.