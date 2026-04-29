Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 17:01

Юрист объяснил, чем россиянам грозит затягивание сроков уплаты штрафов

Юрист Палюлин: неуплата штрафа грозит двойной суммой, арестом или работами

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Затягивание с оплатой административного штрафа в 2026 году может дорого обойтись должнику, рассказал NEWS.ru преподаватель Университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин. По его словам, за неуплату в 60-дневный срок грозит не только двукратный штраф, но и реальный арест, а также новые повышенные сборы приставов.

Если вы не заплатили административный штраф в течение 60 дней с того момента, как постановление о штрафе вступило в силу, то за это наступает ответственность по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. По этой статье, если штраф не был добровольно оплачен, к должнику применяют одну из мер: либо выписывают новый штраф — уже в двойном размере от первоначального, но не меньше 1 тыс. рублей, либо арестовывают на срок до 15 суток, либо отправляют на обязательные работы на срок до 50 часов, — сказал Палюлин.

Кроме того, по словам эксперта, постановление о неоплаченном штрафе автоматически передают судебным приставам для принудительного взыскания.

С 9 января 2026 года размер исполнительского сбора (дополнительной платы за работу приставов) вырос до 11% от взыскиваемой суммы. В отдельных случаях, если дело доходит до реализации имущества должника, он может достигать 12%. При этом минимальный порог сбора увеличен вдвое. Для обычных граждан и индивидуальных предпринимателей он теперь составляет не менее 2 тыс. рублей, тогда как раньше был 1 тыс. рублей, уточнил Палюлин.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что россиянам грозит штраф в размере до 3 тыс. рублей за выброшенную в дворовый контейнер мебель, а также опасные отходы. По его словам, многие ошибочно полагают, что в бак можно складывать что угодно, однако крупногабаритные вещи должны вывозиться отдельно.

Экономика
Россия
штрафы
аресты
Наталья Петрова
Н. Петрова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.