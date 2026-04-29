В Пентагоне раскрыли, сколько денег ушло на войну с Ираном Замглавы Пентагона Херст: США потратили $25 млрд на войну с Ираном

США к настоящему моменту израсходовали около $25 млрд на проведение военной операции против Ирана, заявил исполняющий обязанности заместителя военного министра США по финансам Джулс Херст. Соответствующее заявление он сделал в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей американского Конгресса, передает Reuters.

К сегодняшнему дню мы тратим на операцию «Эпическая ярость» примерно $25 млрд, — сказал и. о. замглавы Пентагона.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Иран не способен договориться с США без ядерной сделки. Президент сопроводил пост своим изображением в солнцезащитных очках и с винтовкой в руках на фоне взрывов и гор, сгенерированных с помощью ИИ.

До этого госсекретарь США Марко Рубио утверждал, что Иран израсходовал половину своего ракетного потенциала с начала военной операции США и Израиля. Кроме того, по его словам, в стране растет инфляция, продолжается засуха, а иранская экономика находится в упадке из-за воздействия санкций.