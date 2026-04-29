29 апреля 2026 в 18:09

МЧС создаст пожарные отряды для защиты стратегических объектов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
МЧС России разрабатывает поправки в законодательство, чтобы организовать пожарные подразделения непосредственно на стратегически важных объектах и объектах цифровой трансформации, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства. Среди инициатив — возможность комплектования подразделений федеральной противопожарной службы военнослужащими-срочниками.

В настоящее время ведомством ведется работа по внесению изменений в законодательство по вопросам создания подразделений пожарной охраны непосредственно на стратегически важных для государства объектах, объектах цифровой трансформации и возможности комплектования подразделений федеральной противопожарной службы военнослужащими-призывниками, — сообщили в ведомстве.

МЧС также продолжает перевооружение, включая внедрение роботизированной техники, и строит новые здания для подразделений. В условиях СВО личный состав обеспечивают средствами бронезащиты и системами борьбы с БПЛА.

Ранее депутат Госдумы Артем Прокофьев и сенатор Айрат Гибатдинов призвали разрешить туристам-экстремалам сообщать сотрудникам МЧС России о предстоящих походах через портал «Госуслуги» По мнению авторов инициативы, такой подход позволит минимизировать риски. Сейчас направить такое уведомление можно заказным письмом, лично или через форму на сайте ведомства.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

