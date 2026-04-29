МЧС создаст пожарные отряды для защиты стратегических объектов

МЧС России разрабатывает поправки в законодательство, чтобы организовать пожарные подразделения непосредственно на стратегически важных объектах и объектах цифровой трансформации, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства. Среди инициатив — возможность комплектования подразделений федеральной противопожарной службы военнослужащими-срочниками.

В настоящее время ведомством ведется работа по внесению изменений в законодательство по вопросам создания подразделений пожарной охраны непосредственно на стратегически важных для государства объектах, объектах цифровой трансформации и возможности комплектования подразделений федеральной противопожарной службы военнослужащими-призывниками, — сообщили в ведомстве.

МЧС также продолжает перевооружение, включая внедрение роботизированной техники, и строит новые здания для подразделений. В условиях СВО личный состав обеспечивают средствами бронезащиты и системами борьбы с БПЛА.

