29 апреля 2026 в 11:04

В России придумали, как дополнительно обезопасить туристов-экстремалов

Депутат Прокофьев призвал разрешить сообщать МЧС о турпоходах через «Госуслуги»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Депутат Госдумы Артем Прокофьев и сенатор Айрат Гибатдинов призвали разрешить туристам-экстремалам сообщать сотрудникам МЧС России о предстоящих походах через портал «Госуслуги», пишет LIFE.ru. По мнению авторов инициативы, такой подход позволит минимизировать риски. Сейчас направить такое уведомление можно заказным письмом, лично или через форму на сайте ведомства.

Понятно, что почти каждый человек уверен — с ним ничего плохого не случится, и не все, к сожалению, даже через «Госуслуги» станут регистрироваться. Но все же шансы на то, что станет больше тех, кто сообщит о своих планах, гораздо выше: одно дело — заморочиться с отправкой заказного письма или личным визитом в региональное управление МЧС — и совсем другое сделать пару кликов в личном кабинете на «Госуслугах», — высказался Прокофьев.

Авторы инициативы отметили, что если организации и ИП обычно уведомляют МЧС России о туристическом мероприятии, то самостоятельным туристам, как правило, неохота заниматься этим. С просьбой упростить соответствующую процедуру они обратились к премьер-министра РФ Михаилу Мишустину.

Ранее в МЧС сообщили, что спасатели эвакуировали с Эльбруса незарегистрированного туриста, получившего травмы. По данным ведомства, 23-летний мужчина ушибся, но отказался от госпитализации.

Власть
туристы
МЧС
Госуслуги
