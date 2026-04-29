29 апреля 2026 в 18:25

В деле мэра Уфы появился новый задержанный

Суд арестовал заместителя главы управления землей мэрии Уфы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Советский районный суд Уфы принял решение о заключении под стражу замглавы управления земельных и имущественных отношений городской администрации, сообщили в пресс-службе управления СК России по Башкирии. Чиновник проходит фигурантом по тому же уголовному делу, что и мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

По ходатайству следователя регионального СК России Советским районным судом города Уфы заместителю начальника управления земельных и имущественных отношений администрации, обвиняемому в превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 11 июля 2026 года, — сказано в сообщении.

Ранее в Кемеровской области арестовали сотрудника администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа и директора фирмы. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Следователи предполагают, что фигуранты похищали бюджетные средства через завышение стоимости работ. Причиненный ими ущерб оценили в 20 млн рублей.

До этого в Орловской области потребовали взыскать более 275 млн рублей с экс-главы регионального УГИБДД Александра Коршунова и его подельников. Прокуратура намерена изъять доходы, полученные им в обход антикоррупционного законодательства.

Регионы
Башкирия
суды
аресты
Уфа
