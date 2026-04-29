В деле мэра Уфы появился новый задержанный

Советский районный суд Уфы принял решение о заключении под стражу замглавы управления земельных и имущественных отношений городской администрации, сообщили в пресс-службе управления СК России по Башкирии. Чиновник проходит фигурантом по тому же уголовному делу, что и мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

По ходатайству следователя регионального СК России Советским районным судом города Уфы заместителю начальника управления земельных и имущественных отношений администрации, обвиняемому в превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 11 июля 2026 года, — сказано в сообщении.

