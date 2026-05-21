Скандал в театре, слова об СВО, изнасилование: как живет Алена Яковлева

Народная артистка России Алена Яковлева, которой в июне исполнится 65 лет, продолжает творческую деятельность. Что известно об отмене спектакля в Театре сатиры в честь ее юбилея, как сложилась жизнь актрисы?

Чем Яковлеву обидели в родном Театре сатиры

Алена Яковлева считает Театр сатиры своим вторым домом. Она служит там с 1985 года. 2 июня актрисе исполнится 65 лет.

Яковлева поделилась с NEWS.ru, что всегда мечтала отпраздновать свой юбилей на родной сцене, сыграв в новом спектакле «Визит дамы». Это трагикомическая пьеса швейцарского драматурга Фридриха Дюрренматта. Постановщиком должен был стать режиссер Антон Яковлев, брат Алены Юрьевны. Их отец — знаменитый советский актер Юрий Яковлев.

Антон Юрьевич — художественный руководитель Театра имени Н. В. Гоголя. В «Сатиру» ставить «Визит дамы» он был приглашен лично Евгением Герасимовым. Яковлевой предложили главную роль.

«В течение сезона было объявлено, что в нашем театре ожидаются три „бомбы“ [громких спектакля]: два к юбилею Евгения Герасимова, и один — мой», — рассказала NEWS.ru Алена Юрьевна.

Премьера должна была состояться в апреле, как рассказала актриса. Однако репетиции так и не начались. В Театре сатиры, по словам Яковлевой, постоянно появляются новые спектакли. Но в этих постановках участвуют даже не артисты «Сатиры».

«У нас каждые две-три недели выпускают спектакли. Евгений Герасимов играет вместе с приглашенной актрисой Яниной Студилиной, по-моему, в восьми или девяти постановках. А ставит и пишет инсценировки его сын — Владимир Герасимов», — поделилась артистка.

Она отметила, что у нее не было и нет конфликтов с художественным руководителем.

«Меня просто кинули, и все», — посетовала актриса.

В руководстве театра, по словам Алены Юрьевны, на момент беседы с NEWS.ru «никак не отреагировали» на ее публичное обращение.

19 мая Яковлева рассказала, что в Театре сатиры прошло собрание на фоне отмены спектакля к ее юбилею. Артистка также добавила, что Евгений Герасимов якобы тратит деньги на постановки с другими приглашенными актерами.

«У нас было большое собрание, двухчасовое. <...> Я задавала неудобные вопросы художественному руководителю. <...> Он потратил деньги не только на юбилеи, он потратил деньги на девять других спектаклей — с собой, приглашенной студийной актрисой и с другими приглашенными артистами. А у нас зарплата 35–40 тыс. [рублей] в театре», — пожаловалась Яковлева.

Как Яковлева относится к СВО и уехавшим артистам

Алена Яковлева заявила, что не может оставаться беспристрастной в отношении специальной военной операции.

«У нас страна воюет. И либо ты на стороне России, либо на стороне Украины. Это вопрос острый. Я не обсуждаю, соседи мы или нет, как это все случилось. Я не это обсуждаю, я говорю, что, если твоя страна воюет, ты должен принять определенную сторону. Я не ура-патриот, но я всегда за свою страну, я за людей, за народ», — подчеркивала Яковлева.

Актриса также выразила недовольство тем, что некоторые знаменитости, уехавшие из России после начала СВО, допускают критические высказывания в адрес страны и ее жителей. Она также отметила, что ей неприятно, когда эти артисты, покинув родную землю, пытаются отречься от своих корней и обесценить свои прошлые успехи.

«Мол, зачем это нужно? Но если ты называешь звание пережитком советского прошлого, зачем его получал? Вероятно, это давало какие-то дивиденды. Теперь же в угоду другой конъюнктуре говоришь, что звание тебе не нужно. То есть вначале получил выгоду здесь, а теперь хочешь получить ее там. Я не люблю этого двуличия», — пояснила Яковлева.

Она обратила внимание, что в России по-прежнему работают артисты, которые получают деньги от государства, но «подтачивают его».

«Таким людям надо объяснить, что так делать недопустимо. Удалять, вырезать их из фильмов не надо. А вот снимать таких артистов не стоит», — убеждена актриса.

О возможности отказаться от звания народного артиста РФ заявляла Чулпан Хаматова. Она назвала награду пережитком советского прошлого.

Как Яковлева пережила групповое изнасилование

В 2019 году на программе «Секрет на миллион» актриса раскрыла трагическую историю. Она рассказала о групповом изнасиловании, которое пережила много лет назад. Яковлева призналась, что скрывала это не только от публики, но и от родных на протяжении 30 лет.

Также она поделилась, что во время съемок на «Мосфильме» столкнулась с домогательствами со стороны известного режиссера. Мужчина пообещал превратить ее в востребованную и популярную актрису, если она согласится на массаж.

«Я грубо сказала: „Пошел…“ И все. Не потому, что я такая правильная или принципиальная, просто для меня это нонсенс», — подчеркивала Яковлева.

