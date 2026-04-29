29 апреля 2026 в 18:35

Подозреваемого в расправе над школьницей описали двумя словами

Mash: подозреваемого в убийстве девочки на Кубани назвали добрым и ласковым

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подозреваемый в убийстве 11-летней школьницы в поселке Стрелка Темрюкского района (Краснодарский край) был добрым и компанейским, заявила его подруга. По словам девушки, которые приводит Telegram-канал Kub Mash, она познакомилась с мужчиной в вузе.

Девушка рассказала, что он рос в благополучной семье и не имел каких-либо странностей. Кроме того, подозреваемый «отлично ладил с детьми» друзей — был внимательным и дарил подарки.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что подозреваемым в убийстве школьницы является житель Темрюкского района Краснодарского края Александр М. Он оказался председателем районного отделения «Союза казачьей молодежи Кубани» и работал с детьми. По информации источника, мужчина много путешествовал, увлекался аниме, компьютерными играми и оружием.

Также мать подозреваемого в убийстве 11-летней девочки сообщила, что не замечала странностей в поведении сына. По словам женщины, в последний раз она видела его 24 апреля. Мужчина был в хорошем настроении и ничем не вызывал подозрений.

