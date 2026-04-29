29 апреля 2026 в 18:02

Фон дер Ляйен предложили прикинуться «дохлым тараканом»

Итальянский евродепутат Ванначчи обвинил фон дер Ляйен в бесполезности

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
Итальянский евродепутат Роберто Ванначчи выступил с резкой критикой в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и предложил ей «притвориться дохлым тараканом». По его мнению, так глава ЕК могла бы минимизировать негативные последствия своего правления, передает ТАСС.

Она все равно ничего не умеет, кроме как беспокоиться. Президент Путин принимает министра иностранных дел Ирана, Вэнс летит в Исламабад, а фон дер Ляйен только смотрит, — констатировал депутат.

Ванначчи уверен, что нынешнее руководство Евросоюза пока демонстрирует только полную некомпетентность на фоне глобальных геополитических изменений.

Ранее фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз столкнулся с дополнительными расходами в размере €25 млрд (2,1 трлн рублей) из-за роста цен на энергоносители. Одной из причин такого роста она назвала военную операцию США и Израиля против Ирана.

Перед этим бывший председатель Евросовета Шарль Мишель обвинил действующую главу ЕК в превышении полномочий. Он назвал фундаментальной ошибкой непонимание фон дер Ляйен собственных обязанностей.

