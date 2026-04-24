Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 17:14

Фон дер Ляйен пожаловалась на потерянные миллиарды из-за США

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Евросоюз понес дополнительные расходы в размере €25 млрд (2,1 трлн рублей) из-за роста цен на энергоносители, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам неформального саммита Евросоюза на Кипре. Она указала, что скачок связан с военной операцией США и Израиля против Ирана, передает Reuters.

За 54 дня с начала конфликта наш счет за закупленные энергоресурсы вырос на €25 млрд, причем мы не закупили ни на одну молекулу больше. Поэтому мы должны ускорить внедрение альтернативных источников энергии, — сказала она.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты больше не будут защищать Евросоюз и азиатских союзников на безвозмездной основе. По его словам, дружественные страны десятилетиями пользовались Вашингтоном.

До этого военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru заявил, что нападки президента США Дональда Трампа на НАТО — не просто проявление эмоций. По его словам, главная цель, которую преследует американский лидер, — сэкономить на расходах на Альянс.

Европа
Еврокомиссия
Евросоюз
Урсула фон дер Ляйен
энергоносители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.