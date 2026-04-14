Военэксперт объяснил жесткую риторику Трампа в адрес НАТО

Нападки президента США Дональда Трампа на НАТО — не просто проявление эмоций, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, главная цель, которую преследует американский лидер, — сэкономить на расходах на Альянс.

Трамп хочет, чтобы европейцы увеличили свои военные расходы и бюджет НАТО не состоял бы на 60% из денег США, как сейчас. Проще говоря, Трамп хочет на НАТО сэкономить. Это стратегическая цель, — пояснил собеседник.

Еще одна задача президента США, по мнению историка, — втянуть блок в конфликт на Ближнем Востоке. Кнутов считает, что Трамп хотел бы «размыть» ответственность за войну с Ираном.

Он хочет показать, что война в Иране — не его сумасбродство, а коллективное действие НАТО. Поскольку у Трампа впереди выборы в Конгресс, ему крайне важен такой перевод стрелок, — добавил эксперт.

