«Кабинет рассыпается»: американист предрек череду отставок в США Американист Дудаков: в ближайшее время Пателя и Хегсета может ждать отставка

В скором времени могут последовать отставки руководителя ФБР Кэша Пателя и главы Пентагона Пита Хегсета, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, команда президента США Дональда Трампа будет неизбежно терять свою целостность.

Мы видим, что кабинет Трампа уже рассыпается, очень много отставок министров сейчас происходит. Недавно ему пришлось уволить и главу Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм в связи с непопулярностью миграционных рейдов, которые она проводила. Недавно была отставка генпрокурора Пэм Бонди. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим уход главы ФБР Кэша Пателя, возможно, министра войны Пита Хегсета и многих других, — высказался Дудаков.

Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук подполковник запаса Олег Иванников заявил, что в руководстве американских силовых структур назревает внутренний кризис из-за решения властей США по Ирану. По его словам, Пентагон оказался не готов следовать сомнительным идеям руководства Штатов и Израиля.