04 апреля 2026 в 07:48

Стала известна одна из причин массового увольнения военачальников в США

Иванников: увольнения военачальников в США связаны с политикой страны по Ирану

Пит Хегсет
В руководстве американских силовых структур нарастает внутренний кризис на фоне решения властей США по Ирану, обратил внимание советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников. По его мнению, Пентагон оказался просто не готов выполнять «завиральные идеи» руководства США и Израиля.

Эти увольнения напрямую связаны с событиями, происходящими на Ближнем Востоке. Пентагон оказался не готов выполнять завиральные идеи руководства США и военно-политического руководства Израиля, — пояснил Иванников.

В свою очередь политолог-американист Малек Дудаков предположил, что после серии увольнений высокопоставленных генералов в США может развиться «синдром Уотергейта», когда буквально каждый день или каждую неделю в руководстве страны происходили все новые и новые отставки. По его словам, в зоне риска оказались глава Пентагона Пит Хегсет и директор ФБР Каш Патель.

Ранее сообщалось, что сотрудники Пентагона после начала военной операции США и Израиля против Ирана утратили доверие к министру обороны. Особое недовольство вызвали его обращения к Богу с призывом обрушить гнев, а также заявления о необходимости жестких насильственных действий в Иране, прозвучавшие во время молитвенного собрания в Пентагоне.

