США предупредили Европу и Азию, что больше не будут защищать их бесплатно

Соединенные Штаты больше не будут защищать Евросоюз и азиатских союзников на безвозмездной основе, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. По его словам, дружественные страны десятилетиями пользовались Вашингтоном, передает телеканал CNBC.

Европа и Азия десятилетиями пользовались нашей защитой, но время безбилетного проезда прошло. Америка и свободный мир заслуживают союзников, которые имеют возможности, лояльны, — отметил он.

Ранее Хегсет заявил, что США не рассчитывают на помощь от своих союзников в проведении военных операций в Ормузском проливе. По его словам, страны-партнеры должны заниматься развитием собственного военного потенциала.

До этого военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru заявил, что нападки президента США Дональда Трампа на НАТО — не просто проявление эмоций. По его словам, главная цель, которую преследует американский лидер, — сэкономить на расходах на Альянс.

Прежде американист Малек Дудаков предрек серию отставок в команде Трампа. По его мнению, из-за непопулярных решений свои посты рискуют потерять Пит Хегсет и руководитель ФБР Кэш Патель.