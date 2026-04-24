24 апреля 2026 в 15:58

США предупредили Европу и Азию, что больше не будут защищать их бесплатно

Шеф Пентагона сообщил об окончании эпохи бесплатной защиты ЕС и Азии

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: Po1 Eric Brann/Dod/Keystone Press Agency/Global Look Press
Соединенные Штаты больше не будут защищать Евросоюз и азиатских союзников на безвозмездной основе, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. По его словам, дружественные страны десятилетиями пользовались Вашингтоном, передает телеканал CNBC.

Европа и Азия десятилетиями пользовались нашей защитой, но время безбилетного проезда прошло. Америка и свободный мир заслуживают союзников, которые имеют возможности, лояльны, — отметил он.

Ранее Хегсет заявил, что США не рассчитывают на помощь от своих союзников в проведении военных операций в Ормузском проливе. По его словам, страны-партнеры должны заниматься развитием собственного военного потенциала.

До этого военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru заявил, что нападки президента США Дональда Трампа на НАТО — не просто проявление эмоций. По его словам, главная цель, которую преследует американский лидер, — сэкономить на расходах на Альянс.

Прежде американист Малек Дудаков предрек серию отставок в команде Трампа. По его мнению, из-за непопулярных решений свои посты рискуют потерять Пит Хегсет и руководитель ФБР Кэш Патель.

Трамп раскрыл сумму долга США из-за отмены пошлин
Глава МИД Ирана прилетел в Пакистан
20-й пакет санкций ЕС: что с поставками нефти и газа, кто реально пострадал
В Волгограде ввели ограничения на работу аэропорта
Силовики заявили о тысячах иностранных наемников на Украине
Стало известно, когда и где пройдут переговоры США и Ирана
В ЕС усилились споры о будущем Украины
В Сумах прогремел взрыв в связи с воздушной тревогой
Бастрыкин поручил возбудить дело после смерти волонтера в Омской области
В Брюсселе прошло мероприятие к 40-летию чернобыльской катастрофы
Названо число жертв аварии с участием фуры и автобуса в Ленобласти
Самолет с освобожденными из плена военными РФ приземлился в Подмосковье
В Ленобласти произошло смертельное ДТП с автобусом и фурой
«Слабых бьют»: Лавров о необходимости развивать ИИ в России
Четыре человека ранены при атаках дронов ВСУ в ДНР
Кони в Подмосковье устроили побег из частного хозяйства
«Взорвется»: Лавров о мине замедленного действия на Ближнем Востоке
«Помимо армии и флота»: Лавров назвал двух новых союзников России
Стало известно, какие книги не подпадают под закон о пропаганде наркотиков
Лавров обвинил ЕС в расизме из-за слов о «красных линиях»
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась




Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия




В России ввели ГОСТ на отопление квартир




