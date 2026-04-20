Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сформировала в организации «сверхавторитарную» систему, при которой комиссары фактически утратили свою роль, заявил в интервью газете The Brussels Times бывший председатель Евросовета Шарль Мишель, занимавший этот пост с 2019-го по 2024 год. Он назвал фундаментальной ошибкой непонимание фон дер Ляйен собственных обязанностей.

Существует сверхавторитарное управление, у комиссаров больше нет никакой роли, — сказал он.

Экс-глава Евросовета подчеркнул, что глава ЕК должна была заниматься защитой единого рынка и финансовыми рынками, но, по его оценке, «ничего не было сделано». Особенно жестко он высказался о личных рабочих отношениях с фон дер Ляйен.

Никогда прежде я не сталкивался с такими трудностями в плане сотрудничества с коллегой. Никогда. Дело не в личности. Дело в сути европейского проекта, — подчеркнул он.

В пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее заявили, что руководство Евросоюза, по их мнению, демонстрирует крайнюю степень политической безответственности, вызванную патологической русофобией. В этом контексте фон дер Ляйен и ее сторонники, по мнению российской стороны, стремятся к «зловещей славе», сравнимой с главарями гитлеровской Германии.