В СВР рассказали, как фон дер Ляйен добивается «славы» нацистских лидеров СВР: фон дер Ляйен мечтает о славе главарей гитлеровской Германии

Руководство Евросоюза пробило дно собственного безумия из-за патологической русофобии, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России. Там заметили, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ее сообщники мечтают о зловещей славе главарей гитлеровской Германии.

В СВР пояснили, что в штаб-квартире Евросоюза уже тайно прорабатывают вопрос о создании собственного ядерного оружия. На начальном этапе они обеспечат максимально закрытый режим подготовки. Для отвлечения внимания Брюссель будет делать вид, что опирается на американский ядерный зонтик.

Видимо, Урсуле фон дер Ляйен и ее сообщникам роль поджигателей украинского конфликта представляется излишне скромной. Они мечтают о зловещей славе главарей гитлеровской Германии, развязавших Вторую мировую войну, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Франция стремятся представить возможную передачу Киеву ядерного оружия как результат собственных разработок Украины. В пресс-бюро Службы внешней разведки России указали на риски нарушения международного права и подрыва режима нераспространения.