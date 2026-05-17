Запад разгневан из-за нового решения фон дер Ляйен по Украине BZ: кредит для Украины от ЕС может не поступить из-за скандала в Киеве

Заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о выделении Украине первого транша кредитных денег вызывает тревогу, пишет Berliner Zeitung. Все дело в коррупционном скандале.

Так, в публикации отмечается, что доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому сейчас под вопросом. Также не выполнены некоторые обязательные условия, указано в материале. Речь идет о соглашении «Меморандум о взаимопонимании», который остался без подписи. В Berliner Zeitung указали, что кредитные соглашения также не были закреплены соответствующе, как и не был открыт счет, на который должны отправиться средства.

Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров высказал мнение, что Зеленскому стоит самостоятельно сложить с себя президентские полномочия на фоне разразившегося масштабного коррупционного скандала. По его мнению, в стране сложилась уникальная ситуация, когда и все ближайшее окружение, и сам глава государства оказались под подозрением из-за обвинений в коррупции. До этого депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что ЕС на фоне коррупционных скандалов усилит давление на антикоррупционные органы Украины.