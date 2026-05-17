День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 01:30

Запад разгневан из-за нового решения фон дер Ляйен по Украине

BZ: кредит для Украины от ЕС может не поступить из-за скандала в Киеве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о выделении Украине первого транша кредитных денег вызывает тревогу, пишет Berliner Zeitung. Все дело в коррупционном скандале.

Так, в публикации отмечается, что доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому сейчас под вопросом. Также не выполнены некоторые обязательные условия, указано в материале. Речь идет о соглашении «Меморандум о взаимопонимании», который остался без подписи. В Berliner Zeitung указали, что кредитные соглашения также не были закреплены соответствующе, как и не был открыт счет, на который должны отправиться средства.

Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров высказал мнение, что Зеленскому стоит самостоятельно сложить с себя президентские полномочия на фоне разразившегося масштабного коррупционного скандала. По его мнению, в стране сложилась уникальная ситуация, когда и все ближайшее окружение, и сам глава государства оказались под подозрением из-за обвинений в коррупции. До этого депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что ЕС на фоне коррупционных скандалов усилит давление на антикоррупционные органы Украины.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Севастополе при атаке БПЛА повреждена высоковольтная линия и три дома
Группу The Hatters внесли в базу украинского «Миротворца»
В Севастополе ПВО сбила десятки вражеских беспилотников
Запад разгневан из-за нового решения фон дер Ляйен по Украине
Россиянам пообещали рост средней зарплаты до 132 тыс. рублей
Стало известно, сколько раз за сутки ВСУ попытались атаковать ДНР
Экс-министр МИД Румынии удивил местных жителей своим заявлением о России
Песков назвал единство ветеранов на параде Победы гордостью всей России
Предлагал кинороли, насиловал, убивал: как «режиссер» держал в ужасе Москву
МЧС РФ сообщило о полной ликвидации пожара после взрыва в Пятигорске
В Иране оценили возможные расходы США на конфликт с Тегераном
Неподалеку от Иерусалима прогремел мощный взрыв
На Украине нашли связь между грузинскими наемниками ВСУ и США
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на перелеты
ПВО Минобороны сбила шесть дронов в Тульской области
В Москве двое детей на самокате попали в ДТП с автомобилем
Рак убил великую фигуристку: трагическая история любви Пахомовой и Горшкова
В Севастополе сбили шесть беспилотников у Северной стороны и Балаклавы
В Сумах прогремел второй за сутки взрыв на фоне воздушной тревоги
США обнаружили четыре вида пришельцев
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.