День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 18:30

Экс-советник Кучмы обвинил Зеленского в «бандитском беспределе»

Экс-советник Кучмы Соскин допустил начало гражданской войны на Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Syrian Presidency apaima/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Нынешняя политика насильственной мобилизации на Украине, активно проводимая Киевом и президентом страны Владимиром Зеленским, способна в ближайшее время спровоцировать полноценную гражданскую войну, заявил на своем YouTube-канале Олег Соскин — бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы. По мнению аналитика, государственная система перешла все границы в попытках отправить граждан на фронт.

Мы наблюдаем полный, откровенно бандитский беспредел. И этот беспредел организован государственной машиной. Власть находится в руках Зеленского и партии «Слуга народа», поэтому именно они несут за происходящее прямую ответственность, — отметил Соскин.

Экс-советник возложил всю полноту вины за возникший в обществе кризис исключительно на действующее руководство страны. Он уверен, что дальнейшее давление со стороны властей неизбежно вызовет симметричный и крайне агрессивный ответ со стороны граждан.

По словам Соскина, люди постепенно переходят от пассивного избегания мобилизации к активному, порой силовому противодействию с военкомами. В конечном счете этот процесс приведет к неконтролируемому внутреннему вооруженному противостоянию, которое уже фактически зарождается в регионах.

Ранее в украинском городе Измаиле местные жители выдворили сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), устроив за ними погоню по полю на мотоциклах. Инцидент попал на видео.

Европа
Украина
мобилизация
Олег Соскин
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Италии водитель въехал в толпу прохожих
«Ликвидированный» Трампом главарь ИГ умер два года назад
Москву ждут майские грозы
На выстрелившего в подростка мужчину в Люберцах завели дело
«Высоко ценим»: МИД Приднестровья назвал преимущества указа Путина
У Стармера появился неожиданный конкурент
Раскрыты последствия мощного взрыва на АЗС в Пятигорске
В Перми загорелся ангар площадью 2 тыс. квадратных метров
Был изгоем — стал героем: что случилось с одинокой макакой Панчем
Швеция начала новое расследование против члена экипажа танкера Sea Owl I
«Трамвайного» рецидивиста арестовали по делу о госизмене
Старейший в мире пес по кличке Лазар скончался в возрасте 30 лет
Раскрыты подробности тройного удара ВСУ по Тульской области
Политолог ответил, почему Трамп решил отказаться поддерживать Тайвань
Составлен список российских звезд, которые могут вернуться в Россию
В США раскрыли масштабы морской блокады Ирана
«Пошли во все тяжкие»: в Киеве раскрыли, как «выбивались» деньги для Ермака
Российские спортсменки завоевали три золотые медали на чемпионате Европы
Экс-советник Кучмы обвинил Зеленского в «бандитском беспределе»
Двух силовиков обвинили в изнасиловании преступницы
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.