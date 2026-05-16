Нынешняя политика насильственной мобилизации на Украине, активно проводимая Киевом и президентом страны Владимиром Зеленским, способна в ближайшее время спровоцировать полноценную гражданскую войну, заявил на своем YouTube-канале Олег Соскин — бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы. По мнению аналитика, государственная система перешла все границы в попытках отправить граждан на фронт.

Мы наблюдаем полный, откровенно бандитский беспредел. И этот беспредел организован государственной машиной. Власть находится в руках Зеленского и партии «Слуга народа», поэтому именно они несут за происходящее прямую ответственность, — отметил Соскин.

Экс-советник возложил всю полноту вины за возникший в обществе кризис исключительно на действующее руководство страны. Он уверен, что дальнейшее давление со стороны властей неизбежно вызовет симметричный и крайне агрессивный ответ со стороны граждан.

По словам Соскина, люди постепенно переходят от пассивного избегания мобилизации к активному, порой силовому противодействию с военкомами. В конечном счете этот процесс приведет к неконтролируемому внутреннему вооруженному противостоянию, которое уже фактически зарождается в регионах.

Ранее в украинском городе Измаиле местные жители выдворили сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), устроив за ними погоню по полю на мотоциклах. Инцидент попал на видео.