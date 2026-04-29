29 апреля 2026 в 18:01

Названы возможные цели крупной закупки Польшей противопехотных мин

Марочко: Польша может передать противопехотные мины ВСУ ради эскалации с Россией

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Польша может передать противопехотные мины Вооруженным силам Украины для усиления напряженности в отношениях с Россией, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, данный вид оружия представляет угрозу не только для военных, но и для мирных жителей.

Что касается противопехотных мин, то с начала СВО ряд европейских стран и сама Украина отказались от Оттавской конвенции и, естественно, начали их использовать. Более того, недаром это оружие было запрещено. Оно действительно несет угрозу не только для военнослужащих, но и для гражданского населения, поскольку может очень длительное время находиться во взведенном боевом состоянии. Говоря о закупках Польши, это очередной плюсик к милитаризации Европы. Мины могут передаваться ВСУ для нанесения ущерба РФ или использоваться в дальнейшем для эскалации, которую планируют европейские страны, — пояснил Марочко.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о начале официальных закупок противопехотных мин после окончательного выхода страны из Оттавской конвенции в феврале этого года. Согласно стратегии «50 на 50», половину заказов разместят на польских оборонных предприятиях, а вторую часть — у союзников по НАТО.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве установлен новый рекорд по высоте сугробов для апреля
Росстат рассказал, на сколько выросли реальные доходы россиян в I квартале
Несколько человек погибло после удара ВСУ по пассажирскому автобусу
Режим ЧС ввели еще в пяти горных районах Дагестана из-за оползней
В Лондоне мужчина с ножом напал на представителей еврейской общины
Песков рассказал, как Кремль узнал о выходе ОАЭ из ОПЕК+
Составлен список техники, которая будет участвовать в параде 9 мая в Москве
SpaceX прописала в документах хитрый пункт насчет увольнения Илона Маска
Пятиклассник метнул стул в голову сверстника после выстрела из пистолета
Появилась информация об инструкторе ВСУ, убивавшем бойцов на полигоне
Злой отчим: мигрант забил трехлетнюю падчерицу на лестнице в подъезде
Синоптик назвала дату возвращения солнца в Москву
Россиянам рассказали, во что стоит инвестировать в 2026 году
Погибшего из-за атаки дрона работника ЗАЭС проводили в последний путь
Россия применила новую ракету в зоне СВО? Что о ней известно, подробности
Стала известна дата прощания с легендарным кукольником Ляпидевским
«В камеру к бомжам»: Бородин назвал возможность возвращения в РФ Хаматовой
Подозреваемого в расправе над школьницей описали двумя словами
Львова-Белова рассказала ООН, что Украина делает с российскими детьми
Зеленский объявил о новых антироссийских санкциях
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

