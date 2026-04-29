Названы возможные цели крупной закупки Польшей противопехотных мин

Польша может передать противопехотные мины Вооруженным силам Украины для усиления напряженности в отношениях с Россией, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, данный вид оружия представляет угрозу не только для военных, но и для мирных жителей.

Что касается противопехотных мин, то с начала СВО ряд европейских стран и сама Украина отказались от Оттавской конвенции и, естественно, начали их использовать. Более того, недаром это оружие было запрещено. Оно действительно несет угрозу не только для военнослужащих, но и для гражданского населения, поскольку может очень длительное время находиться во взведенном боевом состоянии. Говоря о закупках Польши, это очередной плюсик к милитаризации Европы. Мины могут передаваться ВСУ для нанесения ущерба РФ или использоваться в дальнейшем для эскалации, которую планируют европейские страны, — пояснил Марочко.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о начале официальных закупок противопехотных мин после окончательного выхода страны из Оттавской конвенции в феврале этого года. Согласно стратегии «50 на 50», половину заказов разместят на польских оборонных предприятиях, а вторую часть — у союзников по НАТО.