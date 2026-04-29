SpaceX прописала в документах хитрый пункт насчет увольнения Илона Маска

Американская компания SpaceX включила в документы для IPO положение, согласно которому никто не может уволить Илона Маска с постов гендиректора и главы совета директоров без его согласия, сообщает Reuters со ссылкой на регистрационную форму. Предпринимателя можно сместить только голосованием держателей суперголосующих акций класса B, которые он сам и будет контролировать.

Эксперты по корпоративному управлению отмечают, что данное положение выходит за рамки обычных структур технокомпаний. В SpaceX предупредили инвесторов, что эта система ограничит их влияние на корпоративные вопросы. В документах уточняется, что если Маск сохранит значительную часть своих акций класса B, он сможет продолжать контролировать избрание и увольнение большинства членов совета директоров.

Ранее стало известно о том, что основатель компаний Tesla и SpaceX уже второй год подряд удерживает титул богатейшего человека планеты. По официальным данным, состояние Маска достигло $839 млрд, что в два с половиной раза превышает показатель прошлого года.