Синоптик назвала дату возвращения солнца в Москву Синоптик Позднякова спрогнозировала ясную погоду в Москве с 30 апреля

Солнце может вернуться в столичный регион уже в четверг, 30 апреля, сообщила РИА Новости главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее оценке, характер погоды начнет меняться в середине недели.

Позднякова также уточнила прогноз на 1 мая. По ее словам, в праздничный день ожидается облачная с прояснениями погода — при таких условиях сохраняется вероятность того, что солнце будет периодически выглядывать.

Ранее сообщалось, что потепление в Москве ожидается до конца недели. Согласно прогнозу синоптиков, дневная температура поднимется с 6–8 градусов тепла до 18–21 градусов тепла. По их информации, четверг и пятницу прогнозируются небольшие дожди. После в Москве установится преимущественно сухая погода без заметных осадков.

Также ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что погода в Москве постепенно начнет улучшаться с наступлением мая. По его словам, 1-го числа воздух прогреется до +11 градусов, а 3 мая в столице прогнозируется до +21 градуса.