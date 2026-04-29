Россиянам рассказали, во что стоит инвестировать в 2026 году Финэксперт Бархота посоветовал инвестировать в иностранную валюту в 2026 году

В 2026 году стоит инвестировать в иностранную валюту, заявил NEWS.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота. По его мнению, до конца года можно ожидать ослабления рубля.

Сейчас было бы интересно инвестировать в иностранную валюту, особенно свободно конвертируемую, потому что есть ощущение, что рубль переоценен. Все-таки девальвационные движения продолжатся, и они могут быть очень резкими. То есть скачки, условно говоря, на пять-семь рублей в сторону ослабления рубля за неделю. Этого можно ожидать до конца года. Если говорить об акциях российских компаний, то здесь уровень рисков и неопределенности достаточно высокий. Я думаю, что доля вложений в акции в структуре сбережений не должна расти. По крайней мере, в этом году ничего не указывает на то, что она должна увеличиваться, — сказал Бархота.

Финэксперт отметил, что сейчас предпочтительным является сбережение с низким уровнем риска. По его словам, к ним относятся краткосрочные депозиты, накопительные счета в банках, вложения в долговые ценные бумаги и облигации российских эмитентов с высоким кредитным рейтингом.

Среди облигаций можно также рассмотреть замещающие еврооблигации российских эмитентов. Если рассматривать золото, то, мне кажется, потенциал бурного роста его стоимости уже исчерпан. На мировом рынке мы видим больше интереса к сырьевым активам. Золото не будет расти так же сильно, как в предыдущие периоды. Если вкладываться в золото, человек должен отдавать себе отчет, что это вложение на длительный срок. В краткосрочной перспективе значительной доходности там не будет, — резюмировал Бархота.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что деньги, которые хранятся «под подушкой», не приносят особой пользы ни владельцу, ни экономике. По его словам, инвестиции же, наоборот, позволяют не только сохранить и увеличить капитал, но и поддерживают развитие экономики.