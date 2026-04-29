29 апреля 2026 в 19:44

Мерц предупредил немцев о «похоронах» сытой и безбедной жизни

Фридрих Мерц
За последние 20 лет жители Германии слишком привыкли к жизни в условиях всеобщего благополучия и во многом недооценивают текущие мировые процессы, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью Der Spiegel. По его словам, иллюзия постоянного процветания постепенно подходит к логическому завершению, поэтому стране необходимо проводить куда более масштабные реформы.

Он также отметил, что Германия не может и дальше двигаться по тому же пути, что и в предыдущие два десятилетия. Мерц допустил, что его позиция вызовет критику и давление, однако подчеркнул, что уровень ответственности не позволяет ему смягчать формулировки. Канцлер добавил, что ситуация остается серьезной и требует реформирования пенсионной системы, здравоохранения и налоговой политики.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Германию не вкладывать оставшиеся ресурсы в милитаризацию Украины, а сосредоточиться на европейской безопасности. По ее словам, немцы подвергались очередному эксперименту и были втянуты в противостояние с Россией, где Киев используют как оружие. Захарова подчеркнула, что рядовых граждан никто не спрашивал, хотят ли они такого развития событий.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

