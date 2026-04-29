Эксперт развеял миф о снижении цен на «вторичку» Аналитик Попов: с начала года цены на вторичное жилье выросли на 3%

Цены на рынке вторичной недвижимости не снижаются, а, наоборот, растут, заявил в беседе с NEWS.ru главный аналитик «Циана» Алексей Попов. По его данным, с начала 2026 года «вторичка» подорожала на 3%. Цены реальных сделок выросли на 2%, а спрос увеличился на 18% по итогам первого квартала 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, отметил эксперт.

Мы не наблюдаем ни снижения цен предложения — они в 2026-м выросли на 3% с начала года, ни снижения цен сделок — рост составил 2%, ни спада спроса — рост на 18% по итогам первого квартала 2026 (по отношению к первому кварталу 2025 года), ни каких-либо иных признаков обрушения рынка „вторички“, — пояснил аналитик.

Эксперт отметил, что ожидает сохранения медленного роста цен в ближайшие 2-3 квартала.

Ранее председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин заявил, что цены на вторичное жилье в России в ряде случаев демонстрируют снижение.

До этого сообщалось, что, несмотря на текущее снижение цен на съем жилья, в ближайшем будущем стоимость аренды недвижимости вырастет. Экономист Илья Мосягин заявил, что существенные изменения ожидаются уже в августе и сентябре 2026 года. По его словам, пока кредиты на жилье остаются недоступными, люди будут предпочитать снимать, а не покупать недвижимость. Рост спроса на наем в высокий сезон неизбежно подтолкнет цены вверх — во второй половине года они могут прибавить 5–15%, предупредил эксперт.