Стивен Сигал вспомнил о моменте, когда Путин вручал ему паспорт

Американский режиссер и актер Стивен Сигал заявил, что момент вручения ему российского паспорта президентом РФ Владимиром Путиным остался в памяти навсегда. Артист также напомнил, что его предки — бабушка и дедушка — родом из России, поэтому страна всегда незримо присутствовала в его судьбе, передает ТАСС.

Это было действительно необычно. Вручение паспорта осуществлялось непосредственно президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. И для меня это был поистине просто незабываемый и очень особенный момент. Об этом я действительно помню всегда, — поделился Сигал.