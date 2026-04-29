Ушаков двумя словами описал разговор Путина и Трампа

Разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа был деловым и откровенным, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Запись переговоров опубликовал журналист информационной службы «Вести» Павел Зарубин в Telegram-канале.

Общение президентов было откровенным и деловым, — сказал он.

Телефонный разговор глав государств стал 12-м с момента возвращения американского лидера в Белый дом в начале 2025 года. Предыдущий контакт между ними состоялся 9 марта.