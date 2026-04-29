29 апреля 2026 в 20:57

Путин рассказал Трампу, сколько погибших передали Украина и Россия

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом рассказал, что с начала прошлого года Москва передала Киеву более 20 тыс. тел погибших, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. При этом он отметил, что российская сторона получила чуть более 500 тел, передает пресс-служба Кремля.

Ранее Путин в беседе Трампом обратил указал на террористические методы ВСУ, которые атакуют гражданские объекты на территории России. Также президент вновь подтвердил, что цели специальной военной операции в любом случае будут достигнуты.

До этого Путин заявил о готовности объявить перемирие на период Дня Победы. Глава Белого дома поддержал эту инициативу, а также выразил надежду на окончание украинского кризиса. Также Ушаков сообщил, что разговор Путина и его американского коллеги был деловым и откровенным. Предыдущий контакт между ними состоялся 9 марта.

