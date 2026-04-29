29 апреля 2026 в 20:50

Путин и Трамп обсудили наземную операцию в Иране

Ушаков: Путин указал Трампу на неприемлемость наземной операции в Иране

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о недопустимости и крайней опасности проведения наземной операции на иранской территории, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, российская сторона акцентировала необходимость поиска политико-дипломатических путей урегулирования.

Президент России обратил внимание на неизбежные, крайне пагубные последствия не только для Ирана и его соседей, но и для всего международного сообщества, если США и Израиль вновь перейдут к силовым акциям. И, конечно, совсем неприемлемым и опасным видится вариант с наземной операцией на территории Ирана, — сказал Ушаков.

Кроме того, Путин в телефонном разговоре с Трампом выразил ему слова поддержки в связи с недавним покушением, сообщил Ушаков. По его словам, российский лидер подчеркнул неприемлемость любых форм политически мотивированного насилия.

