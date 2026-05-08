Раскрыты реальные планы Трампа по Кубе AP: США не планируют начинать военную операцию против Кубы в ближайшее время

Военная операция против Гаваны не планируется американским руководством в ближайшей перспективе, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники. Официальные лица в Вашингтоне подчеркивают, что у кубинского правительства сохраняется возможность согласиться на выдвинутые США условия.

Соединенные Штаты не рассматривают проведение в скором времени боевых операций против Гаваны, несмотря на неоднократные угрозы президента Дональда Трампа, что «Куба следующая» и что развернутые на Ближнем Востоке для участия в конфликте с Ираном американские боевые корабли могут на обратном пути пройти у острова, — говорится в статье.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен сохранять давление на Кубу до проведения в республике коренных политических и экономических преобразований. По словам главы американской дипломатии, нынешний курс островного государства продолжает представлять опасность для региональной безопасности Соединенных Штатов.

Кроме того, президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о нарастании военных рисков для островного государства со стороны Соединенных Штатов. По мнению главы республики, текущая обстановка приобрела угрожающий и исключительный характер. Лидер страны обратился к мировому сообществу с призывом проанализировать складывающуюся ситуацию и осознать вероятные итоги подобной политики.