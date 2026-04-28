Стало известно, сколько человек погибли при мощном пожаре в Москве

Стало известно, сколько человек погибли при мощном пожаре в Москве Число пострадавших при пожаре в Москве выросло до семи человек

Число погибших при пожаре на стройке в районе Аэропорт в Москве выросло до семи человек, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, пострадали 13 человек.

Как уточнил канал, на горящей стройке в общей сложности спасли 31 человека. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади 14 тыс. квадратных метров.

Ранее сообщалось, что пожар на строительной площадке в Москве произошел из-за короткого замыкания в электрощитке. Пожару был присвоен четвертый номер сложности. На момент происшествия в здании могли находиться до 300 человек.

До этого появились кадры из города Спутника Пензенской области, где загорелся развлекательный центр. Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров. Судя по кадрам, у здания частично обрушилась кровля.

Также 24 апреля мужчина и две женщины погибли во время пожара в частном доме в поселке Ола Магаданской области. Трагический инцидент произошел поздно вечером 23 апреля. По данным МЧС, пожарные прибыли к месту тушения возгорания через две минуты после вызова. Площадь пожара достигала 60 квадратных метров.