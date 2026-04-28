Жители Туапсе остались без воды после атаки БПЛА В Туапсе на время остановили подачу воды

В Туапсе Краснодарского края временно остановлена подача воды после атаки ВСУ, сообщил в соцсетях глава муниципального округа Сергей Бойко. По его словам, причиной стал выход из строя системы энергоснабжения водопроводной насосной станции на горящем нефтеперерабатывающем заводе.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин по телефону заслушал доклад главы МЧС Александра Куренкова о ситуации с пожарами на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, возникшими после ударов украинских БПЛА. По его словам, российский лидер поручил Куренкову направиться на место происшествия для контроля за ходом работ по ликвидации последствий.

Утром 28 апреля пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 186 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территориями Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областей.