У Вани Дмитриенко через суд выбивают более миллиона рублей «Звездач»: на бар Вани Дмитриенко подали в суд и требуют 1,2 млн рублей

Telegram-канал «Звездач» передает, что ООО «Новара» обратилось в суд с иском на 1,2 млн рублей из-за ненадлежащего исполнения обязательств ООО «Тесто» (бизнес певца Вани Дмитриенко) по договору возмездного оказания услуг. При этом компания оформлена на ресторатора Павла Чеснокова.

Дело уже принято к производству в Арбитражном суде. Оно находится на рассмотрении.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что на 43-летнюю спортсменку Елену Исинбаеву, уехавшую с мужем и детьми в Испанию, подали в суд из-за долга в 440 тыс. рублей по коммунальным платежам. По данным канала, задолженность копится третий год.

Также стало известно, что Московский городской суд подтвердил законность штрафа в размере 45 тыс. рублей, назначенного актрисе Яне Трояновой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) за нарушение правил деятельности иностранного агента. Апелляционную жалобу рассмотрели 23 апреля.