Уехавшая в Испанию российская спортсменка оказалась злостной неплательщицей

SHOT: на Исинбаеву подали в суд из-за долга в 440 тыс. рублей по ЖКХ

Telegram-канал SHOT передает, что на 43-летнюю спортсменку, уехавшую с мужем и детьми в Испанию, Елену Исинбаеву подали в суд из-за долга в 440 тыс. рублей по коммунальным платежам. По данным канала, задолженность копится третий год.

В материале сказано, что платежи за квартиру площадью 98 кв. м в ЖК «Дом в Сокольниках» на Русаковской улице составили 360 тыс. рублей (329 тыс. рублей за неоплаченный капремонт). По сведениям канала, в расположенной в жилом комплексе «Акватория» квартире площадью 121 кв. м долг за водоснабжение превысил 81 тыс. рублей. В материале уточнили, что компания уже направила судебный иск.

Также, по данным канала, ФНС выставила Исинбаевой счет на 920 тыс. рублей. В материале сказано, что спортсменка снова рискует получить блокировку по своим счетам — в прошлом году у нее накопилось 1,5 млн долга перед налоговой, из-за чего все банковские счета в России ей заблокировали. Ей понадобилось два месяца, чтобы оплатить долг.

Ранее председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что партия «Единая Россия» не допустит введения механизма онлайн-взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги. Он подчеркнул, что партия выступает против спорной процедуры.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что долги за ЖКУ планируют списывать автоматически. По ее словам, это позволит собственникам погасить задолженность до обращения в суд.

