«Единая Россия» определилась с позицией по онлайн-взысканию долгов за ЖКУ

Пахомов: «Единая Россия» не поддерживает онлайн-взыскание долгов за ЖКУ

«Единая Россия» не допустит введения механизма онлайн-взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги, заявил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. По его словам, которые приводит Telegram-канал фракции, партия выступает против этой спорной процедуры.

Пахомов отметил, что в СМИ несколько дней обсуждается информация о подготовке Минстроем законопроекта об онлайн-взыскании задолженности за ЖКУ. Однако, по его словам, в любой ситуации позиция «Единой России» по этому вопросу остается неизменной.

Глава профильного комитета подчеркнул, что сперва необходимо выстроить понятную и прозрачную систему начислений платежей. Только после этого, резюмировал Пахомов, можно начинать обсуждение вариантов работы с задолженностью.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что долги за ЖКУ планируют списывать автоматически. По ее словам, это позволит собственникам погасить задолженность до обращения в суд.

Прежде общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что применение онлайн-систем для взимания задолженностей за ЖКУ может привести к возникновению ошибок в расчетах. Так он прокомментировал сообщение, что Минстрой РФ намерен подготовить законопроект об онлайн-взыскании долгов по коммунальным платежам.