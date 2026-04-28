Турция закрыла воздушное пространство для борта президента Израиля Самолет президента Израиля не смог полететь в Астану через территорию Турции

Президент Израиля Ицхак Герцог не смог пролететь через Турцию, чтобы добраться до Астаны, сообщил портал гражданской авиации HavasosyalMedya. Ему пришлось изменить свой маршрут: в итоге лайнер проследовал через Европу и Россию.

Отмечается, что дорога из Тель-Авива в Астану заняла восемь часов. При этом контакты между Турцией и Израилем остаются только на уровне спецслужб. Отношения двух стран обострились из-за войны в секторе Газа.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность военных действий против Израиля. По его словам, такие меры могут быть направлены на защиту палестинцев от возможного вытеснения с территорий.

До этого стало известно, что турецкие прокуроры потребовали для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ряда высокопоставленных израильских чиновников тюремного заключения на сроки до 4596 лет. Обвинительное заключение по делу о геноциде направлено в 10-й суд Стамбула по тяжким уголовным делам. Помимо Нетаньяху, в списке обвиняемых фигурируют министр обороны Исраэль Кац, экс-глава ведомства Йоав Галлант, министр по делам наследия Амихай Элияху.