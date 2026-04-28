«Большая победа»: в СПЧ высказались о возвращении археолога Бутягина в РФ

Возвращение археолога Александра Бутягина в Россию из польской тюрьмы — это триумф международного права, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте РФ, правозащитник Ева Меркачева. По ее словам, эта история в очередной раз подтверждает, что страна не оставляет своих граждан в беде.

[Возвращение Бутягина] — это большая победа международного права. И вообще, как здорово, что в этих сложных условиях, в которых весь мир находится, действует такой механизм, как обмен. Он работает. До этого мы были свидетелями случаев, когда вообще ничего не предвещало хорошего. Тогда были на пике накала страстей отношения с США. Однако произошел обмен, который показал, что даже в такой ситуации есть надежда. Это история про то, что Россия своих не бросает, что международные нормы могут действовать и можно всегда договориться, — высказалась Меркачева.

Она подчеркнула, что договор был не просто о поставках, будь то нефть или какие-либо другие товары, а о жизни. По словам члена СПЧ, этот нюанс наделяет заключенное соглашение особой значимостью, поскольку человеческие судьбы — это самое ценное.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил об освобождении Бутягина из польской тюрьмы. Ученого, а также супругу военнослужащего обменяли на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.