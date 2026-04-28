Археолога Бутягина освободили из польской тюрьмы

Российский археолог Александр Бутягин освобожден из польской тюрьмы, сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Ученого, а также супругу российского военнослужащего обменяли на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.

Ранее защита российского археолога подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы о допустимости его экстрадиции на Украину. Сотрудника Эрмитажа задержали в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Киева. Поводом стало проведение археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд признал его выдачу возможной, что вызвало резкую критику со стороны научной общественности.

До этого Бутягин рассказал о своем пребывании в польском СИЗО, где он содержится в камере на троих и сталкивается с бытовыми трудностями вроде ограниченного доступа к горячей воде. По словам археолога, режим учреждения строго регламентирован: прогулки длятся час в любую погоду, а посещение душа разрешено всего дважды в неделю. При этом ему разрешили вести переписку. По словам родственников ученого, сотрудники консульства организовывали с ним почтовое взаимодействие.