28 апреля 2026 в 14:14

Польша и Белоруссия проводят обмен задержанными лицами по формуле «пять на пять», передает агентство БелТА. По его информации, операция проходит в настоящий момент на польско-белорусской границе. Она стала завершением переговорного процесса между КГБ Белоруссии и Агентством разведки Польши.

В настоящий момент на государственной границе между белорусской и польской сторонами проводится операция по обмену задержанными лицами по формуле «пять на пять». Происходящее является кульминацией сложного и длительного переговорного процесса между КГБ Беларуси и Агентством разведки Польши, — говорится в сообщении.

Согласно информации участников обмена, переговорный процесс стартовал еще в сентябре 2025 года. Инициатива организации обмена возникла после того, как к президенту Белоруссии Александру Лукашенко обратились лидеры некоторых дружественных стран. Дал соответствующие поручения Комитету госбезопасности и лично участвовал в обсуждении деталей в ходе двусторонних контактов с союзниками.

На прошлой неделе Россия вернула 193 военнослужащих из украинского плена в рамках нового обмена. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ, взамен Киеву были переданы также 193 военнопленных Вооруженных сил Украины, добавили в ведомстве.

