28 апреля 2026 в 14:44

Суд прекратил дело против бывшего «народного губернатора» Донецка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Таганский районный суд Москвы прекратил административное дело в отношении общественного деятеля Павла Губарева о дискредитации Вооруженных сил РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Судья огласила решение о прекращении производства по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Поводом для возбуждения дела стали посты в Telegram-канале Губарева, которые, по первоначальной версии, содержали недостоверную информацию о деятельности специального отряда быстрого реагирования «Ахмат». В ходе разбирательства адвокат Губарева Даниил Берман настаивал на прекращении производства по делу в связи с отсутствием события и состава правонарушения.

До этого сообщалось, что Окружной военный суд приговорил 33-летнего научного сотрудника исследовательского центра РАН Ивана Фролова к 9,5 года лишения свободы. В частности, он признан виновным в переводе 2,8 тыс. рублей на счет «Артподготовки» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена).

Президент ЦСКА назвал ключевых баскетболистов чемпионской команды 2006 года
Эксперт предупредила о рисках бездумного копирования ИИ
В Кремле рассказали о планах Путина на 29 апреля
Социолог ответил, нужно ли запрещать электросамокаты
В московском хостеле обнаружили 15 нелегальных мигрантов
ФСБ рассказала подробности о возвращенной в Россию жене военного
Россиянам раскрыли, как легко вывести мошенников на чистую воду
ФСБ опубликовала кадры с обменянными на россиян молдавскими шпионами
Турция закрыла воздушное пространство для борта президента Израиля
Почему рынок уходит от простой продажи топлива к комплексным решениям
«Большая победа»: в СПЧ высказались о возвращении археолога Бутягина в РФ
У Вани Дмитриенко через суд выбивают более миллиона рублей
ОАЭ приняли неожиданное решение по ОПЕК
Посол России в Молдавии раскрыл, как Кишинев нарушает нейтралитет
Журналист Пашков объяснил, зачем Киеву конфликт с Израилем
«Фартовый» сразится с чемпионом мира в кулачном бою в Санкт-Петербурге
«Одиннадцатая мировая»: звезда демократов опозорилась на весь Конгресс США
Молодая семья из России случайно сбросила ребенка со скалы в Аргентине
«Нужно вспомнить о ее позиции»: продюсер о возвращении Манижи на сцену в РФ
ФСБ раскрыла уловки молдавских шпионов при разоблачении
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

