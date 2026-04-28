Суд прекратил дело против бывшего «народного губернатора» Донецка Суд в Москве закрыл дело о дискредитации ВС России против Губарева

Таганский районный суд Москвы прекратил административное дело в отношении общественного деятеля Павла Губарева о дискредитации Вооруженных сил РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Судья огласила решение о прекращении производства по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Поводом для возбуждения дела стали посты в Telegram-канале Губарева, которые, по первоначальной версии, содержали недостоверную информацию о деятельности специального отряда быстрого реагирования «Ахмат». В ходе разбирательства адвокат Губарева Даниил Берман настаивал на прекращении производства по делу в связи с отсутствием события и состава правонарушения.

До этого сообщалось, что Окружной военный суд приговорил 33-летнего научного сотрудника исследовательского центра РАН Ивана Фролова к 9,5 года лишения свободы. В частности, он признан виновным в переводе 2,8 тыс. рублей на счет «Артподготовки» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена).