Сотрудник РАН получил 9,5 лет за перевод денег террористам Суд приговорил сотрудника РАН Фролова к 9,5 годам за перевод денег террористам

Окружной военный суд приговорил 33-летнего научного сотрудника исследовательского центра РАН Ивана Фролова к 9,5 года лишения свободы, передает ТАСС. Он признан виновным в переводе 2,8 тысяч рублей на счет «Артподготовки» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Суд назначил Фролову наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет и 6 месяцев с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 330 тысяч рублей, — сказано в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке. Защита осужденного вправе оспорить решение суда в вышестоящей инстанции.

