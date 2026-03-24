24 марта 2026 в 00:36

Сотрудник РАН получил 9,5 лет за перевод денег террористам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Окружной военный суд приговорил 33-летнего научного сотрудника исследовательского центра РАН Ивана Фролова к 9,5 года лишения свободы, передает ТАСС. Он признан виновным в переводе 2,8 тысяч рублей на счет «Артподготовки» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Суд назначил Фролову наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет и 6 месяцев с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 330 тысяч рублей, — сказано в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке. Защита осужденного вправе оспорить решение суда в вышестоящей инстанции.

Ранее московский городской суд признал виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии 33-летнего Рыскелди Абдыгапарова, сообщила столичная прокуратура. По версии следствия, в 2020 году мужчина получил статус «положенец» в присутствии «вора в законе» и других криминальных авторитетов.

До этого житель Ивановской области был осужден за оправдание теракта в «Крокус Сити Холле». 2-й Западный окружной военный суд приговорил его к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Фигурант признал свою вину и раскаялся. Преступления, по которым назначено наказание, рассматривались в совокупности.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
