Оправдавшего теракт в «Крокусе» россиянина наказали

Жителя Ивановской области приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за оправдание теракта в подмосковном «Крокус сити холле», передает пресс-служба Второго Западного окружного военного суда. Фигурант признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения назначил Тадевосяну окончательное наказание в виде лишения свободы на срок три года, — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники УФСБ России по Забайкальскому краю задержали 44-летнего жителя Читы, который активно участвовал в чатах антироссийской направленности в Сети и оправдывал ракетный удар по Лисичанску в ЛНР. В результате атаки ВСУ погибли 28 человек, в том числе беременная женщина и пятилетний ребенок.

До этого суд в Тюмени принял решение об аресте местного жителя, которого обвиняют в причастности к террористическому сообществу. Следствие полагает, что обвиняемый в период с февраля по апрель 2024 года активно участвовал в деятельности террористической организации. Для этого он использовал мессенджер.