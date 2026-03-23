Суд вынес решение по скандальному делу о криминальных авторитетах Абдыгапарова признали виновным по делу о криминальных авторитетах

Московский городской суд признал виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии 33-летнего Рыскелди Абдыгапарова, сообщила столичная прокуратура в мессенджере MAX. По версии следствия, в 2020 году мужчина получил статус «положенец» в присутствии «вора в законе» и других криминальных авторитетов.

В органах рассказали, что Абдыгапаров мог использовать свой статус для координации деятельности преступных групп, разрешения споров между лицами из уголовной среды, сбора и распределения преступных доходов, назначения «смотрящих» и выполнения других функций. Он получил девять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Решение суда пока не вступило в законную силу.

До этого житель Ивановской области был осужден за оправдание теракта в «Крокус Сити Холле». 2-й Западный окружной военный суд приговорил его к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Фигурант признал свою вину и раскаялся. Преступления, по которым назначено наказание, рассматривались в совокупности.