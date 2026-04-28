Пасечник раскрыл число раненых при атаке украинских БПЛА на Марковку в ЛНР Пасечник: 18 человек получили ранения в результате атаки ВСУ на Марковку в ЛНР

По меньшей мере 18 человек получили ранения в результате атаки украинских дронов на Марковку в Луганской Народной Республике, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале на платформе МАКС. По его словам, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

ВСУ совершили очередную террористическую атаку. В разгар рабочего дня вражеские БПЛА прицельно ударили по зданию администрации Марковского муниципального округа. Ранено 18 человек, из них трое в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая медицинская помощь, — написал он.

Пасечник рассказал, что людей с тяжелыми травмами при помощи санавиации доставят в Луганск. Он также отметил, что в ходе нападения пострадало здание администрации Марковского муниципального округа. Школа и другие учреждения, расположенные вблизи объекта, также получили повреждения — в них выбиты стекла. Детей и сотрудников эвакуировали в безопасное место.

Практически одновременно ВСУ нанесли удар по зданию сельского совета в Меловатке (Сватовский муниципальный округ). Там также обошлось без пострадавших.

Ранее Пасечник сообщил, что трое молодых людей погибли при атаке Вооруженных сил Украины на регион. По его словам, еще двое подростков и 21-летний молодой человек получили ранения. Также глава региона напомнил, что это далеко не первый случай прицельного удара ВСУ по гражданским.