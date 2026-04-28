«Фартовый» сразится с чемпионом мира в кулачном бою в Санкт-Петербурге

Абдырахманов и Абдурахманов сразятся в главном поединке турнира IBA Bare Knuckle

Чемпион мира по версии Всемирной лиги бокса (WBL) Самат Абдырахманов сразится с одним из самых узнаваемых бойцов Тимуром Абдурахмановым по прозвищу «Фартовый» в главном бою турнира «IBA.PRO. Ночь чемпионов» в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба турнира. Отмечается, что поединок станет главным событием вечера.

В соглавном бою сойдутся профессиональный кулачный боец из Санкт-Петербурга Данила «Гатти» Чижов и иранец Мохаммед Хейбати по прозвищу «Персидский дагестанец». Помимо них, в октагон выйдут:

— один из самых амбициозных бойцов на голых кулаках Игорь Димов и чемпион Дагестана по кикбоксингу Махмуд Исаев;

— чемпион Челябинской области по боксу Арстан Умбиткулов и кыргызстанец Калыс Акелбаев.

Основателем IBA Bare Knuckle является президент международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев. Мероприятие пройдет 4 мая на стадионе «КСК Арена».

Ранее экс-чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Григорий Дрозд сравнил бокс с классической музыкой. По его словам, этот вид спорта так же вечен, как произведения великих композиторов.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

