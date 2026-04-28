28 апреля 2026 в 15:40

Россиянам раскрыли, как легко вывести мошенников на чистую воду

Правозащитница Дуб: аферисты начинают нервничать, когда им задают много вопросов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Телефонные мошенники начинают нервничать, когда потенциальная жертва задает им слишком много вопросов, заявила в беседе с 360.ru правозащитница Екатерина Дуб. Она напомнила, что сейчас злоумышленники чаще всего звонят от имени госструктур и под различными предлогами просят назвать коды из сообщений.

Мошенники постоянно используют какие-то новые законодательства, новые выплаты, меняют свои скрипты и обзванивают людей. Также они делают фишинговый сайт. Фишинговые сайты, якобы «новая семейная выплата, получите, наши юристы вам помогут». Даже здравые люди, ученые, и доктора наук попадались, и учителя. То есть независимо от образования человек может попасться на схему, — предупредила Дуб.

По ее словам, злоумышленникам неважно, кому звонить — они безразличны к конкретной жертве. В их распоряжении базы данных, поэтому обзвон идет массовый, а не точечный. Однако если человек «попался на крючок», мошенники начинают детально собирать информацию о нем: выясняют адрес, состав семьи, данные родственников, имущество и другие активы.

Самый простой способ распознать аферистов — подробно расспросить их: откуда звонок, какой адрес указан в соцфонде, как зовут детей и их даты рождения, имя супруга. На таких вопросах преступники обычно начинают путаться и сбиваться.

Ранее специалист по кибербезопасности Тимофей Воронин заявил, что злоумышленники стали использовать схемы обмана россиян, выдавая себя за банки, предлагающие ипотечные кредиты. По его словам, мошенники привлекают граждан, обещая им выгодные условия займа или денежное вознаграждение за участие в финансовых операциях.

Общество
мошенники
аферисты
правозащитники
